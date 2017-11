Straubinger Tagblatt: EU-Afrika-Gipfel - Viel zu viele Fragen bleiben offen

Straubing (ots) - In weiten Teilen Libyens herrschenKriegsfürsten, auch dort sitzen ungezählte Menschen in Lagern fest.Die Macht der Schlepper- und Schleuserbanden ist riesig und siereicht weit. Selbst dort, wo die schwache Zentralregierung das Sagenhat, regiert vor allem das Chaos. Und alle Maßnahmen, die AngelaMerkel, Emmanuel Macron und ihre europäischen und afrikanischenVerbündeten beschlossen haben, setzen auf Freiwilligkeit. Dieüberwiegende Mehrzahl der Migranten, die in Libyen darauf wartet, einBoot Richtung Europa zu besteigen, wird sich nicht so einfach zurUmkehr bewegen lassen. Viele Menschen aus den Elendsregionen Afrikassind derart verzweifelt, dass sie für ihren Traum von einer besserenZukunft Leben, Gesundheit und Freiheit riskieren.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell