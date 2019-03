Straubinger Tagblatt: Dieselfahrverbote - Nur mehr öffentlicher Verkehr kann eine Lösung bringen

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Straubing (ots) - Zur Abhilfe auf Fahrverbote zu setzen, istkurzsichtig. Denn die Luft wird dadurch nicht sauberer, der Dreckwird nur anders verteilt. Einzige Lösung: Vor allem in denBallungsräumen sind Alternativangebote nötig, damit die Menschen dasAuto stehenlassen. Dann - und nur dann - gibt es nennenswerteEntlastungen. Zumindest so lange, wie Null-Emissions-Fahrzeuge fürden privaten Verkehr eine Ausnahmeerscheinung bleiben. Allepolitischen Ebenen sollten deshalb ihr Augenmerk darauf richten,Städte und Gemeinden in die Lage zu versetzen, ihre Verkehrsangeboteentsprechend umzustellen. Warum kann eine Kommune nichtEU-Strukturmittel beantragen, um damit neue Null-Emissions-Busse zukaufen? Ideen sind gefragt, keine kurzfristigen Placebos.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell