Straubinger Tagblatt: Diesel-Strategie gescheitert

Am Ende hilft es jedoch nicht, das Problem mitetwas weißer Salbe, halbherzigen Maßnahmen und dem starren Festhaltenan alten Technologien zu bekämpfen. Jedes weitere Urteil ist eineAufforderung an die politisch Verantwortlichen, in Städten eineumfassende Verkehrswende einzuleiten. Auf dem Land ist das Autounverzichtbar, in der Stadt hingegen muss Mobilität neu gedacht undvöllig neu gestaltet werden. Der Ausbau der öffentlichenVerkehrssysteme und die Verknüpfung der unterschiedlichenVerkehrsträger, die neuen Möglichkeiten der Digitalisierung und dieFortschritte bei der Elektromobilität machen eine Verkehrswendemöglich, die diesen Namen auch verdient.