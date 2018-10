Straubinger Tagblatt: Diesel-Kompromiss - Keine wirkliche Lösung

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Straubing (ots) - Wer sich diese Palette von ungeklärten Fragenbesieht, der wird nicht wirklich von einer Lösung des Problemssprechen. Die Crux dabei ist vor allem, dass nichts, was dieHersteller betrifft, gesetzlich geregelt werden kann. Gewiss, diesekönnen sich nicht völlig ausklinken, vor allem jene nicht, dievorsätzlich betrogen haben. Was sie aber letztlich auch anbietenwerden, es wird nicht genug sein, um alle zufriedenzustellen. Kann esauch nicht, denn eine flächendeckende Korrektur aller dieser Verstößegegen Grenzwerte würde selbst die bislang gut verdienenden Herstellerfinanziell so schwächen, dass man die Herausforderungen der Zukunftmöglicherweise nicht meistern kann. Daran kann und darf aberniemandem gelegen sein.