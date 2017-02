Straubinger Tagblatt: Deutschlands Exportüberschuss: Den Starken nicht schwächen

Straubing (ots) - Der Exportweltmeister fühlt sich missverstanden.Natürlich signalisiert eine positive Handelsbilanz ökonomischeStärke. Die entsteht aber nicht allein durch einen schwachen Euro, andem nun wahrlich kein Bundesbanker mitgedreht hat. Sie ist vielmehrein Ergebnis politischer Rahmenbedingungen und Reformen, die - daranmuss man gelegentlich erinnern - auch in diesem Land wehgetan haben.Dass allerdings dann Wirtschaftsforscher so tun, als sei Deutschlandzumindest mitverantwortlich für die Probleme wachstumsschwacherLänder wie Frankreich, Italien oder gar Griechenland, das istabenteuerlich. Wenn halb Südeuropa nicht vom Fleck kommt und anderewie Briten oder Amerikaner mehr konsumieren als sie erwirtschaften,hat das keine konjunkturellen Gründe, sondern strukturelle. Einigedavon hat Deutschland früher und besser in den Griff bekommen alsunsere Nachbarn. Wer das deutsche Ungleichgewicht bekämpfen will,muss besser werden und kostengünstigeres Produzieren ermöglichen. DenStarken schwach machen zu wollen, ist ganz sicher kein Weg.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell