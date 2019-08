Straubinger Tagblatt: Deutschland auf Vordermann bringen

Straubing (ots) - Während schwarz-rot sich für die schwarze Nullfeierte und sich für die angeblich so solide Haushaltspolitik auf dieSchultern klopfte, rotteten Straßen, Brücken und Schulen vor sichhin. Zukunftsprojekte wie die Energiewende und die Digitalisierungkommen nur mühsam von der Stelle. Und all das in einer ökonomischhoch brisanten Weltlage. Handelskonflikte, der Brexit undinternationale Krisen sind eine Bedrohung für die Konjunktur. Unddamit besonders für eine Exportnation wie die Bundesrepublik. HöchsteZeit, Deutschland auf Vordermann zu bringen.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell