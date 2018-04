Straubinger Tagblatt: Deutsche Bank - Zurück zu den Wurzeln

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Straubing (ots) - Während Sewings Vorgänger John Cryan vor allemdie Abrissbirne geschwungen und Altlasten abgetragen hat, liegt esnun an dem neuen Spitzenmann, darzulegen, wie sich der Finanzkonzernneu erfinden und wie er Geld verdienen will. Was nun an Strategieöffentlich ist, kommt einem irgendwie bekannt vor. Die Bank dünnt dasInvestmentbanking aus, was sicher eine richtige Entscheidung ist. Siewollte ganz oben in der Top-Liga mitspielen, doch dafür reicht eseinfach nicht. Also besinnen sich die Deutschbanker auf ihre Wurzeln.Und konzentrieren sich künftig auf Deutschland und Europa, und hierauf Privat- und Firmenkunden.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell