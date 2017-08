Straubinger Tagblatt: Deutsch-türkisches Verhältnis: Erdogan in die Schranken weisen

Straubing (ots) - So erfreulich es ist, dass ÖsterreichsAußenminister und Kanzlerkandidat Sebastian Kurz sich auf die SeiteDeutschlands stellt - es muss auf europäischer Ebene mehr unternommenwerden, um Recep Tayyip Erdogan in die Schranken zu weisen. Was garnicht leicht wird. Schließlich gibt es viele EU-Mitglieder, die mitErdogan kein Problem haben. Und umgekehrt auch nicht. Deshalb war esbislang nicht möglich, die Beitrittsverhandlungen offiziell zubeenden. Obwohl jedem klar sein sollte, dass für die Erdogan-Türkeiin der EU kein Platz ist. Das Problem ist, dass die EU in vielenBereichen nach wie vor an einer Zusammenarbeit mit der Türkeiinteressiert ist. Etwa bei der Sicherheit und Terrorbekämpfung.Gleichwohl: Die jüngste Eskalation durch Ankara kann nicht ohneAntwort bleiben.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell