Straubinger Tagblatt: Chancen auf neuen INF-Vertrag?

Die Nato hat sich nach dem Fall des EisernenVorhangs wenig geschert um die Befindlichkeiten der geschundenenrussischen Seele. Zugleich haben die Russen immer mehr schlechtesBenehmen an den Tag gelegt. Doch niemandem kann an einem neuenatomaren Wettrüsten gelegen sein. Es ist also zu hoffen, dass beideStaaten irgendwann einen besseren INF-Vertrag unterzeichnen. Und dassTrump nach den Midterm-Wahlen außenpolitisch wieder einen Gangrunterschaltet.