Straubinger Tagblatt: Zu Ceta Besser machen

Straubing (ots) - Plötzlich war wieder vom Protektionismus dieRede. Der Slogan "America first" steht dafür, "Europe first" kommtebenfalls in Mode. Da scheint Freihandel wie ein Ausverkauf zuwirken. Ceta geriet in diesen Sog, auch wenn man dem Abkommen dadurchUnrecht tut. Denn es ist tatsächlich gelungen. Weil sich beide Seitenin vielen Fragen aufeinander zubewegt haben, ohne zentrale eigenePositionen aufzugeben. Die Kritikpunkte, die die Gegner vorbringen,sind ja nicht falsch. Sie wirken trotzdem oft an den Haarenherbeigezogen.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell