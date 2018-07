Straubinger Tagblatt: Causa Özil - Ernsthafte Gespräche

Straubing (ots) - Mehr als Scheindebatten, ob der Islam nun zuDeutschland gehört und wer das wann und in welcher Absicht gesagthat, brauchen wir ernsthafte Gespräche über das Zusammenleben vonMenschen unterschiedlicher Herkunft. Dabei sollte niemanden das Rechtabgesprochen werden, dass er aufgrund von Migration wie von Özilbeschrieben eben "zwei Herzen" hat, in seinem Fall ein deutsches undein türkisches. Auch darf man Migranten nicht permanent mit demAnspruch überfordern, perfektere Staatsbürger zu sein als vieleDeutsche ohne Migrationshintergrund.Gleichwohl ist darüber zu reden, welche Werte der deutschenGesellschaft zugrundeliegen und dies auch weiterhin tun sollen. Wennbei den türkischen Präsidenten- und Parlamentswahlen zwei Drittel derdeutschtürkischen Wähler für Erdogan und seine AKP stimmen, dann löstdas zumindest Befremden aus. Da muss dann schon die Frage erlaubtsein, wie die Mitbürger zu jenen Freiheitsrechten stehen, die sie inDeutschland genießen und die Erdogan in der Türkei gerade Stück fürStück abbaut. Und solche kritischen Nachfragen treffen dann eben auchFußballhelden, die bedacht oder unbedacht Wahlkampfhilfe fürausländische Autokraten leisten.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell