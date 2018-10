Straubinger Tagblatt: CSU vertagt Konsequenzen

Straubing (ots) - "Wer sich nicht verändert, wird verändert", hießes lange Jahre in Sonntagsreden von CSU-Politikern. Eine Koalitionmit den FW als einer Art "CSU light" in Kombination mit nach wievoraus ausbleibenden tiefer gehenden Konsequenzen signalisiert nachAußen ein ungerührtes "Weiter so". Und gerade das soll es doch nachden Beteuerungen ungezählter CSU-Funktionäre nach dem desaströsenWahlabend doch gerade nicht geben.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell