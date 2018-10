Straubinger Tagblatt: CSU nach der Landtagswahl - Alles bleibt, wie es ist

Straubing (ots) - Analysieren und das Wahlergebnis mit Demutannehmen. Gebetsmühlenartig sagen das CSU-Politiker in jedes Mikrofonund diktieren es in jeden Reporterblock. Ein Tag, nachdem die CSU ihrzweitschlechtestes Ergebnis seit dem Zweiten Weltkrieg eingefahrenhat, wird in der Partei die Friedenspfeife herumgereicht. KeineRücktrittsforderungen oder gar Rücktrittsangebote. So sieht die Demutvor dem Wähler aus: Es ändert sich erst einmal gar nichts.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell