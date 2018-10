Straubinger Tagblatt: CDU-Vorsitz - Spannende Kandidaturen

Straubing (ots) - Die CDU lebt nach dem Merkel-Verzicht so richtigauf. Vorbei die Zeit der zuletzt bleiernen Dominanz durch die großeVorsitzende, vorbei die Phase blasser Personalien und weichgespülterProgrammentwürfe. Die Partei freut sich zu Recht auf spannendeKandidaturen und damit verbundene neue Ideen für die künftigePolitik. Und vielen Bürgern dürfte es ähnlich gehen. Zumindest biszum Parteitag Mitte Dezember sind in der CDU daher nun lebhafteDebatten über die künftige Richtung auf allen Ebenen zu erwarten. Dasist Demokratie pur und könnte der Partei bei künftigen Wahlen einenSchub nach vorn geben - Merkels letzter großer Dienst an ihrerPartei.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell