Straubinger Tagblatt: Bundeswehrtagung - Genug geredet

Die Bundesrepublik, die in denWeltsicherheitsrat sowie international mehr Verantwortung übernehmenwill, wird ihren Verpflichtungen den Streitkräften gegenüber nichtgerecht. Immerhin: Die Kanzlerin stellt mehr Geld in Aussicht. DieMinisterin jedoch bleibt dem Finanzminister und den Abgeordneten einschlüssiges und detailliertes Konzept, wie sie zusätzliche Mittelausgeben will, bislang schuldig. Doch geredet ist nun genug.