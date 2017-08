Straubinger Tagblatt: Bundestagswahl - Jungbrunnen für die Demokratie

Straubing (ots) - So könnte die Wahl am 24. September eineTrendwende bedeuten: Die Strategie Merkels in der Vergangenheit, denpolitischen Gegner einzulullen und dessen Sympathisanten von der Wahlabzuhalten ("asymmetrische Demobilisierung"), funktioniert nichtmehr. Der Union ist als Folge der Flüchtlingskrise mit der AfD einKonkurrent im eigenen Lager erwachsen ist, der imbürgerlich-konservativen Lager sehr erfolgreich auf Stimmenfang gehtund auch bisherige Nichtwähler mobilisiert, der aber auch der Linkengefährlich wird, weil er vor allem in den neuen Ländern dieProtestwähler aller Couleur auf sich vereinigt. Ein Weckruf für alleetablierten Parteien: Weil die Wähler so mobil wie unberechenbar sindwie nie, müssen auch sie ihre Basis mobilisieren. Die Konkurrenzbelebt das Geschäft. So steht schon vor der Wahl der eigentlicheGewinner fest - die Demokratie.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell