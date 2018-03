Straubinger Tagblatt: Briten müssen Beweise liefern

Straubing (ots) - Den Russen ist in einem Punkt zuzustimmen: DieBriten müssen offenlegen, was sie an Beweisen und Indizien haben. Esreicht nicht, alleine darauf zu verweisen, dass das Gift Nowitschokin Russland entwickelt wurde. Es gibt ein Prozedere, dem sich dieLänder verschrieben haben, die der Organisation für das Verbotchemischer Waffen beigetreten sind, und daran sollte sich auch Mayhalten, die aus innenpolitischen Gründen die Eiserne Lady gibt. Esist zu begrüßen, dass Berlin, Washington und Paris sich mit Londonsolidarisch erklären und von Russland Aufklärung in der Angelegenheitverlangen. Doch nur wenn die Partner - und zwar auch dieÖffentlichkeit - von den Briten genau wissen, was für RusslandsBeteiligung an dem Anschlag spricht, können sie entscheiden, was siezu tun bereit sind, um Großbritannien beizustehen.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell