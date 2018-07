Straubinger Tagblatt: Brexit-Verhandlungen - Eiertanz ohne Ergebnis

Straubing (ots) - May schlägt vor, in der britischen ProvinzNordirland die Regeln des Binnenmarktes und der Zollunion in Kraft zulassen, um die Grenzen nach Irland offenhalten zu können.Gleichzeitig soll die EU, aber darauf verzichten, ihre Spielregelnanzuwenden. Es ist ein Eiertanz, um sich an der banalen Erkenntnisvorbeimogeln zu können: Entweder Grenzen sind offen - oder nicht.Entweder man gehört dazu - oder nicht. In solchen Fragen aufKompromisse zu warten, ist naiv, weil das Eine immer das Andereausschließt.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell