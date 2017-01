Straubinger Tagblatt: Brexit: Noch ist nichts passiert

Straubing (ots) - Die Briten sagen der EU "Good bye!" Und diedeutsche Wirtschaft ? Die Manager zucken nur mit den Schultern. Derdrohende EU-Ausstieg Großbritanniens lässt sie kalt. Die Sorgen vorlangwierigen und harten Verhandlungen um einen Brexit scheinen dieStimmung in den Unternehmen nicht weiter zu belasten. Neun von zehnEntscheidern erwarten für die nähere Zukunft keine starken Effektefür das Geschäft des eigenen Unternehmens, geht aus einerUntersuchung des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft(IW) hervor. Eine Katastrophe kann der Brexit schon deshalb kaumwerden, weil Industrielobbyisten auf beiden Seiten versuchen werden,langfristig viel von dem zu retten, was an Wirtschaftsbeziehungenüber Jahre und Jahrzehnte gewachsen ist. Entscheidend wird dabeisein, welche Bedingungen die britische Regierung mit der EUverhandeln kann. Klar ist, dass die Wirtschaftsleistung derEuropäischen Union ohne die Briten schrumpfen wird, das ist einfacheMathematik. Innerhalb der Union stünde Deutschland an erster Stelleunter den Leidtragenden. Derzeit gibt es aber keinen Anlass fürPanik, denn noch ist ja nichts passiert.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell