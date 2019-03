Straubinger Tagblatt: Brexit - Am Donnerstag könnte es knallen

Finanztrends Video zu



Straubing (ots) - Die Verärgerung über die Regierungschefin ausLondon ist groß. Trotz entsprechender Voten des Unterhauses wartetman in Brüssel weiter auf ein Signal, wie es denn nun vorangehensoll: Verschiebung - ja, so lautet der Beschluss. Aber wie lange? Undmit welcher Begründung? Und außerdem soll in London nur ja niemandglauben, dass man solchen Partnern irgendwie entgegenkomme. TheresaMay hat jedes Vertrauen und viel Bereitschaft zur Kooperationverspielt und damit etwas erreicht, was sie eigentlich nicht brauchenkann: Die EU scheint mehr und mehr entschlossen, vor allem an sichselbst und nicht an die Briten zu denken. Es könnte amDonnerstagabend knallen - und es bleibt offen, ob das ein reinigendesGewitter wäre.