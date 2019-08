Straubinger Tagblatt: Bolsonaros Spiel mit dem Feuer

Straubing (ots) - Bolsonaro wird nicht in Biarritz mit am Tischsitzen und mit US-Präsident Donald Trump hat er einen mächtigenFürsprecher. Doch die anderen Staaten wollen Druck machen. Das frischausgehandelte Mercosur-Abkommen mit den Staaten Südamerikas bietetdazu einen Hebel. Denn die Absatzmärkte in Europa locken. Mitbrennenden Wäldern könnten sie aber verschlossen bleiben.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell