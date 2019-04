Straubinger Tagblatt: Beim ÖPNV muss jetzt viel passieren

Straubing (ots) - Der Einstieg in ein 365-Euro-Jahresticket fürSchüler und Azubis freilich wird zunächst erst einmal nur Kosten,aber kaum verkehrliche Effekte mit sich bringen. Denn damit wird einePersonengruppe unterstützt, deren Angehörige ohnehin nicht alsAlleinreisende im Pkw die Straßen verstopfen, weil sie dazualtersmäßig oder finanziell noch gar nicht in der Lage sind. Es mussalso noch einiges mehr kommen, wenn die Söder-Regierung abwendenwill, was ansonsten droht: Fahrverbote, City-Maut und ein Ende der"freien Fahrt für freie Bürger".Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell