Straubinger Tagblatt: Bayerischer Haushalt - Ein Anti-Nachhaltigkeits-Haushalt

Straubing (ots) - Gerade einmal vier Jahre ist es her, dabeschloss man, die jährliche Ausgabensteigerungen auf drei Prozent zubegrenzen. "Damit stellen wir sicher", sagte damals derCSU-Haushaltspolitiker Georg Winter, "dass die Staatsausgabendauerhaft nicht stärker ansteigen als das Wirtschaftswachstum. DieseDeckelung stärkt die Nachhaltigkeit der Finanzpolitik im Freistaat."Das und schöne Sonntagsreden über Nachhaltigkeit und Rücksicht aufnachfolgende Generationen waren die Worte, die Taten sehen so aus: AmMittwoch brachte die Staatsregierung einen Doppelhaushalt ein, derAusgabensteigerungen um sechs Prozent vorsieht. Um nicht neueSchulden aufnehmen zu müssen, werden 3,6 Milliarden Euro der Rücklageentnommen. Große Verwerfungen wie scharfe Konjunktureinbrüche oderein neuer Flüchtlingsansturm rechtfertigen diese Ausgabenorgie nicht,sondern nur die Furcht der CSU vorm Machtverlust und die Freude derFreien Wähler am Machtgewinn.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell