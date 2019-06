Straubinger Tagblatt: Autobranche - Ohne staatliche Vorgaben

Straubing (ots) - Bald werden drei Konsortien hierzulandeBatterien für Elektroautos bauen. Das sei, meintBundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, von "überlebenswichtigerBedeutung" für den Autostandort Deutschland. Doch ist das tatsächlichso? Oder wird die deutsche Akkuproduktion demnächst ein ähnlichtrauriges Schicksal ereilen wie die Solarzellen-Branche? Zumalfraglich ist, ob Stromer in Zukunft überhaupt die führende Rollespielen werden. Maßgebliche Hersteller in Asien setzen bereits aufWasserstoff und die Brennstoffzelle oder alternative Kraftstoffe,China wird die Elektroauto-Subventionen sogar einstellen. Deshalb istes vernünftig, dass die CDU nicht staatlich vorgeben will, welchetechnologischen Ansätze verfolgt werden.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell