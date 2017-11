Straubinger Tagblatt: Auto-Pläne der EU-Kommission - Die Wende auf der Straße beginnt

Straubing (ots) - 2050 will die EU in allen Mitgliedstaaten denCO2-Ausstoß im Vergleich zu 1990 um 90 Prozent zurückgeführt haben -und dann auch die Innenstädte für herkömmliche Motoren dichtmachen.Das ist keine Illusion, sondern ein von den Mitgliedstaaten bereitsverabschiedetes Programm. Wenn dieses Ziel erreicht werden soll,müssen sich alle anstrengen: die Hersteller, die Autokäufer unddiejenigen, die für die Infrastruktur von morgen verantwortlich sind.Aber jedem sollte schon heute klar sein, wie die Mobilität in wenigenJahrzehnten aussehen wird.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell