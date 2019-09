Straubinger Tagblatt: Ausbildungsplätze - Duales System stärken

Straubing (ots) - Betriebe brauchen Unterstützung dabei, jungeMenschen zu finden. Es ist zu begrüßen, dass es wieder mehrLehrstellen gibt. Doch müssen die Chefs teilweise ihre Ansprüchezurückfahren. Klar, wer in einen kaufmännischen Beruf will, dersollte schon rechnen können. Doch Schulnoten sind nicht alles.Indessen müssen auch die Jugendlichen flexibler und mobiler werden.Der Traumjob schräg gegenüber vom Elternhaus ist nun einmal selten.Und nicht immer wartet genau der Beruf, den man sich vorgestellt hat.Aber vielleicht ein ähnlicher? Wer einen Ausbildungsplatz ergatterthat, hat gute Chancen, vom Betrieb nach einer erfolgreichen Lehreübernommen zu werden. Das duale System ist ein wesentlicher Grunddafür, dass die Jugendarbeitslosigkeit hierzulande so niedrig ist. Esmuss deshalb gestärkt werden.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell