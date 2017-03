Straubinger Tagblatt: Zu Atommeiler Belgien Die doppelte Hendricks

Straubing (ots) - Sollte es zu einem GAU in Belgien kommen, wäredie Katastrophe grenzüberschreitend. Ein solches Szenario wecktErinnerungen an Tschernobyl. Darum muss Berlin in Brüssel am Ballbleiben. Dass Druck nicht viel bewirkt, hat sich gezeigt. Dochvielleicht kann man den Belgiern eine umfangreiche Energiekooperationschmackhaft machen, um ihnen den Ausstieg zu erleichtern. Das wirdallerdings nur funktionieren, wenn Deutschland überzeugend auftritt -und nicht die Stilllegung fordert und zugleich den Weiterbetrieb derumstrittenen Anlagen unterstützt.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell