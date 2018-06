Straubinger Tagblatt: Asylstreit - Deutschland wird das nicht vergessen

Straubing (ots) - Angela Merkels europäische Lösung wäre dereinzig richtige Weg, der jedoch nur einen Haken hat: Es sieht nichtso aus, als ob ein Durchbruch gefunden wird. Weil nicht alle inEuropa dazu bereit sind. Die an dieser Stelle notwendigen Appelle fürmehr Solidarität haben in der Vergangenheit nichts gefruchtet - undes gibt keine Anzeichen dafür, warum sich dies in den nächsten beidenWochen bis zum EU-Gipfel ändern sollte. Dabei müssen DeutschlandsNachbarn und Partner wissen: Es geht bei diesem Thema nicht nur umdie Frage, ob diese Koalition überlebt oder nicht. Die Bundesrepublikwird, sollte die Union nicht zusammenhalten, diese Lektion nicht soleicht vergessen. Schon jetzt ist absehbar, dass die teilweisehorrenden Wünsche gerade der östlichen Familienmitglieder für dienächste siebenjährige Finanzperiode zurechtgestutzt werden.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell