Straubinger Tagblatt: Arzttermine - Die Diagnose lautet Ärztemangel

Straubing (ots) - An der Hauptursache für die Terminmisere undviele andere Ärgernisse im Gesundheitswesen ändert das neue Gesetznichts: Deutschland leidet unter Ärztemangel, gerade im ländlichenRaum. Wo heute ein Landarzt in den Ruhestand geht, findet sich allzuoft kein Nachfolger. Ein Mediziner, der seine Praxis in der Stadteröffnet, hat mehr potenzielle Patienten, darunter oft auch mehrprivat Versicherte, kürzere Wege bei Hausbesuchen, mehr Kollegen, dieihn im Urlaub vertreten können, und eine bessere heilkundlicheInfrastruktur in der Nähe. An attraktiven Standorten ballen sich dieFachärzte, während anderswo ganze Landstriche medizinisch veröden.