Straubinger Tagblatt: Angela Merkel besucht Donald Trump: Wir sind nur als Europa stark

In Zeiten, in denen Deutschland aufinternationaler Ebene statt verlässlicher Partner mit unberechenbarenEntscheidungsträgern vom Schlage eines Donald Trump, Wladimir Putinoder Recep Tayyip Erdogan konfrontiert ist, kann die Antwort nur ineinem klaren Bekenntnis zur europäischen Einigung liegen. Genau dashatte Angela Merkel dem US-Präsidenten schon im Vorfeld klargemachtund beim Treffen mit ihm wiederholt: Deutschland und die EuropäischeUnion sind zwei Seiten derselben Medaille. Deutsche Interessen sindheute europäische Interessen und europäische Interessen sinddeutsche. Nur als zentraler Teil eines starken, geeinten Europas, dergrößten Wirtschaftsmacht der Welt, kann ein Land wie Deutschlandheute noch international Einfluss nehmen. Man würde sich wünschen,dass die Kanzlerin so etwas nicht nur bei Staatsbesuchen in Überseesagt, sondern auch konkrete Schritte unternimmt, um die EinigungEuropas voranzutreiben.