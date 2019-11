Straubinger Tagblatt: Altmaiers Industriestrategie - Schlechte Chancen in Europa

Straubing (ots) - Peter Altmaier geht den falschen Weg. Denn anstatt - auch mitBlick auf die Gestaltungsmöglichkeiten im Rahmen der deutschenEU-Ratspräsidentschaft in der zweiten Hälfte 2020 - an einer gemeinsameneuropäischen Strategie zu arbeiten, legt er einen deutschen Plan vor, von dem erjetzt erst mal die EU-Mitgliedstaaten überzeugen muss. Wer beobachtet hat, wiedie hochfliegenden und unabgestimmten Reformpläne von FrankreichsStaatspräsident Emmanuel Macron zerpflückt wurden, bekommt eine genaueVorstellung von den schlechten Chancen, die Altmaiers Vorstoß in der Europa hat.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessort Politik/Wirtschaft/VermischtesMarkus PeherstorferTelefon: 09421-940 4441politik@straubinger-tagblatt.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/122668/4454693OTS: Straubinger TagblattOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell