Straubinger Tagblatt: Altmaier musste liefern

Peter Altmaier hat in der ersten Halbzeit derLegislaturperiode sein Versprechen, seinem Vorbild Ludwig Erhard alleEhre zu machen, nicht halten können. In der zweiten Halbzeit hat erdie Chance, mit geschickter Arbeit und schlauem Taktieren das Bild zukorrigieren. Das schuldet er den Unternehmern, die nicht in Quartalendenken und einiges für ihre Mitarbeiter und ihre Region tun. SeineMittelstandsstrategie ist ein erster Schritt. Aber Papier istgeduldig, wenn man nichts daraus macht.