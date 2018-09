Straubinger Tagblatt: Altersbezüge von Bundespräsidenten - Kein Aristokratenstatus

Straubing (ots) - Natürlich ist es nicht mit der Würde des Amtesvereinbar, dass jemand, der weiter ein wichtiger Repräsentant desStaates sein soll, bei einem Unternehmen anheuern muss, um seinenLebensunterhalt zu bestreiten. Dennoch sind alle Ämter in einerDemokratie Ämter auf Zeit - auch das höchste Staatsamt darf deshalbnicht mit einem Aristokratenstatus auf Lebenszeit verbunden sein.Wenn dann auch noch die Realität zeigt, dass es mit der Würde ohnehinnicht so weit her ist, weil der Reisekostenetat schamlos für allesMögliche ausgenutzt wird, dann ist es Zeit, an der Praxis des"Ehrensolds" etwas zu ändern.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell