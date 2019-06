Straubinger Tagblatt: Al-Kuds-Demonstrationen - Keine Bühne dem Judenhass

Straubing (ots) - Natürlich darf die Politik der israelischenRegierung auch weiterhin öffentlich kritisiert werden. Aber es müssendabei bestimmte Grenzen eingehalten werden: ein Ja zum ExistenzrechtIsraels und eine klare Absage an Hass, Gewalt und menschenverachtendeMaßnahmen jeglicher Form. All dies ist bei denAl-Kuds-Demonstrationen nicht der Fall. Dort geben die Feinde Israelsden Ton an. Der Kern ihrer Forderungen ist die Vernichtung desjüdischen Staates. Dagegen müssen alle Deutschen politisch klarStellung beziehen.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell