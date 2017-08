Straubinger Tagblatt: Air Berlin - Insolvenz war nicht mehr abzuwenden

Weitere Suchergebnisse zu "Air Berlin":

Es war ein langsamer, aber vorhersehbarer Tod.Jahrelang rätselten Luftfahrt-Experten, wie lange es Air Berlin wohlnoch machen würde. Doch siehe da, ein ums andere Mal bekamen dieManager der nach der Lufthansa zweitgrößten Airline DeutschlandsHilfe aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Dort ist nämlich dieFluggesellschaft Etihad beheimatet, die sich im Jahr 2010 an derdamals schon maroden Air Berlin beteiligte und hoffte, mit derenHilfe große Pläne in Europa verwirklichen zu können. Doch halfenweder hochfliegende Erwartungen noch Milliarden Euro - die Insolvenzvon Air Berlin war nicht mehr abzuwenden. Wenn die Pleite nunerheblich Wellen schlägt, so hat dies vor allem zwei Ursachen. Zumeinen, weil immerhin knapp 9000 Arbeitsplätze bedroht sind, eineZahl, die weit über jener kritischen Masse liegt, von der ab eingesteigertes öffentliches Interesse zu verzeichnen ist. Und zumanderen: Schon kurz nach der Ankündigung des Insolvenzverfahrens hatdie Bundesregierung einen Kredit über 150 Millionen Euro in Aussichtgestellt, der sichern soll, dass zum einen der Flugbetrieb vorerstaufrecht erhalten werden kann und zum anderen genug Zeit bleibt, umÜbernahmen von Fluggerät und Arbeitskräften durch Konkurrenten zuorganisieren. Dies stößt nun auf allerlei Kritik von Seitenderjenigen, die politischen Einmischungen in wirtschaftliche Abläufegrundsätzlich ablehnend gegenüberstehen, und von Wettbewerbern, diedarin eine unlautere Subvention sehen, die sie im Konkurrenzkampfbenachteiligt.