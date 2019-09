Straubinger Tagblatt: In Afghanistan droht die nächste Katastrophe

Straubing (ots) - Die geschwächte Regierung wird die Rückkehr derTaliban nicht aufhalten können, wenn der Westen sich ihnen nicht mehrin den Weg stellt. Leidtragende werden vor allem Frauen und Mädchensein, denen die zaghaften Ansätze von Gleichberechtigung wiedergenommen werden, die aus den Schulen verbannt und in ein blauesGefängnis aus Stoff gesperrt werden. An ihrem Schicksal würden sichdie USA und in der Folge auch die Bundesrepublik schuldig machen,wenn sie ihre Truppen abzögen und riskierten, dass Afghanistan erneutzu einer Terror-Basis wird.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell