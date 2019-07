Straubinger Tagblatt: Afghanistan - Es geht nicht ohne die Taliban

Straubing (ots) - Wenn Afghanistan nach den Jahrzehnten desKrieges überhaupt eine Chance auf Frieden haben soll, dann geht esnicht ohne die Taliban. Selbst sie können nicht daran interessiertsein, dass ihr Land immer weiter in Gewalt versinkt und sie noch denletzten Funken Rückhalt in der Bevölkerung verlieren. Darum mussversucht werden, zumindest halbwegs zugängliche Taliban in eineFriedensordnung einzubinden. Auch, um zu verhindern, dass dieSteinzeit-Islamisten des Terrorkalifats Islamischer Staat inAfghanistan Fuß fassen. Die Frage ist, wie weit man den Talibanentgegenkommen kann. Die Vorstellung, Afghanistan werde zu einerDemokratie nach westlichem Vorbild, war naiv. Ein islamischerGottesstaat jedoch kann nicht die Zukunft des Landes sein, in demdeutsche Soldaten gefallen sind.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell