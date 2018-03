Straubinger Tagblatt: Afghanistan-Einsatz mit offenem Ende

Straubing (ots) - Ein kompletter Abzug aus Afghanistan würde alldie Erfolge, die es trotz allem gibt, in kurzer Zeit zunichtemachen.Jedes Mädchen, das zur Schule geht, jedes Kind, das vor einen Fußballtritt, ist einer dieser vielen kleinen Fortschritte, all das warunter den Taliban verboten. Es stimmt, es geht zu langsam voran. DieAusbildung von Militär und Polizei muss effizienter werden, der Druckauf die Regierung in Kabul, gegen Korruption und Misswirtschaft zukämpfen, ist zu erhöhen. Afghanistan weiter zu unterstützen, soschwierig es auch ist, ist aktive Bekämpfung von Fluchtursachen.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell