Straubinger Tagblatt: Abschiebungen nach Afghanistan: Ein Drahtseilakt

Der menschenrechtspolitische Sprecher derCDU/CSU-Fraktion, Michael Brand, hat recht: "Weder ist es generellunproblematisch, nach Afghanistan abzuschieben, noch ist eingenereller Abschiebestopp angemessen." Sicher erscheint esproblematisch, Menschen in ein Land zurückzubringen, das immer wiedermit Terroranschlägen und Gewalt von sich reden macht. Auch dieBerichte des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen zeugen voneiner fragilen Sicherheitslage am Hindukusch. Deshalb ist esverständlich, dass Menschenrechtler über die Abschiebung vonDutzenden Afghanen in ihre Heimat entsetzt sind. Dennoch gibt esArgumente für die Abschiebungen.