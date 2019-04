Straubinger Tagblatt: AKK baut vor

Straubing (ots) - Möglich, dass sie sich nach einem Debakel derUnion aufs politische Altenteil zurückzieht. Möglich auch, dass derKoalitionspartner SPD nach einer weiteren Schlappe am 26. Mai - inBremen droht sogar ein historischer Machtverlust - von der Fahnegeht. In beiden Fällen wäre zu diskutieren, wie es für die CDUweitergeht: Die SPD schließt einen fliegenden Wechsel von Merkel zuKramp-Karrenbauer aus, die FDP will Merkel keinesfalls alsBundeskanzlerin bestätigen. Bekommt ein Jamaika-Bündnis also einezweite Chance? Oder wird womöglich der Wähler das Wort haben? Es wirdalso viel zu besprechen geben bei der Klausur.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell