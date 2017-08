Straubinger Tagblatt: 68 Prozent Auto-Pendler: Verkehrspolitischer Wahnsinn

Straubing (ots) - Viele Pendler würden gern ihren Wagen stehenlassen und mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit fahren. (...)Aber viel zu oft wird das Angebot der Nachfrage nicht gerecht. WerArbeitszeiten hat, die nicht genau dem gewohnten Schema von morgensbis nachmittags entsprechen, schaut - zumal außerhalb der großenStädte - in die Röhre und muss notgedrungen aufs Auto umsteigen, weilzum Beispiel der letzte Zug nach Hause fährt, bevor die Schicht umist. Und viel zu oft sind Bus- und Bahnfahrpläne nicht aufeinanderabgestimmt - was auch daran liegt, dass außerhalb derVerkehrsverbünde die Landkreise für den Busverkehr zuständig sind undder Planungshorizont dort oft nur bis zur Kreisgrenze reicht. Dazukommen die Fahrpreise: Wer nicht wirklich fünfmal in der Woche diegleiche Strecke hin- und zurückfährt, weil sich zum BeispielArbeitszeiten oder Einsatzorte ändern, für den sind Dauerkartenunattraktiv. Und sobald eine Wochen-, Monats- oder Jahreskarte nichtmehr in Betracht kommt, ist das Auto wieder billiger - sogar wenn nureine Person drinsitzt. In Zeiten von Klimawandel, drohendenFahrverboten wegen Stickoxidbelastung und allmorgendlichen Staus inden Städten ist all das verkehrspolitischer Wahnsinn. Es muss endlichin die Köpfe der verantwortlichen Politiker, dass öffentlicherVerkehr kein beliebiger Kostenfaktor ist, sondern Teil deröffentlichen Daseinsvorsorge.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell