Straubinger Tagblatt: Zu 60 Jahre Römische Verträge EU neu erklären

Straubing (ots) - Wenn die Geburtstagsständchen in Rom verklungenund die Freudentränen getrocknet sind, wenn der emsige Tagesbetriebin Brüssel wieder Fahrt aufnimmt, gilt es, keine Zeit zu verlieren.Die EU muss sich gründlich reformieren und Handlungsfähigkeitzurückgewinnen. Es bedarf einer neuen, überzeugenden Erzählungdarüber, was Europa für die Menschen zu leisten vermag - und dieseauch konsequent in der Realität umzusetzen. Sonst würden am Ende dieKritiker der EU recht behalten. Für den gesamten Kontinent wäre daseine Katastrophe.