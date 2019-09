Straubenhardt setzt als erste Modellkommune Baden-Württembergs auf kreislauffähiges Bauen

Straubenhardt (ots) - Nicht nur Strohhalme oder Plastiktütenverursachen unnötigen Müll. Die Hälfte des Abfallaufkommens inDeutschland machen derzeit Bau- und Abbruchabfälle aus. Einerheblicher Teil davon fällt in giftiger Form an. Und nicht nur das:Das Bauen verschlingt Unmengen an Ressourcen. Experten schlagenAlarm, die Gemeinde Straubenhardt im baden-württembergischen Enzkreisreagiert: Sie folgt als erste Modellkommune Baden-Württembergs beiihren Neubauten dem sogenannten "Cradle-to-Cradle"-Prinzip, einemnachhaltigen, kreislauffähigen Verfahren, um Baumaterialien nacheinem Gebäudeabriss in ursprünglicher Form wieder verwerten zukönnen. Für das erste Projekt - das neue Feuerwehrhaus Straubenhardt- wird heute der Grundstein gelegt.Die EPEA GmbH in Hamburg, ein führendes Umweltberatungsinstitutund seit Jahresbeginn eine Tochter des Stuttgarter Planungs- undBeratungsunternehmens Drees & Sommer SE, begleitet Straubenhardt beiseiner vorbildlichen Zielsetzung. "Cradle-to-Cradle", kurz "C2C",bedeutet sinngemäß "von der Wiege zur Wiege". Im Kern geht es umnichts weniger, als Rohstoffe für Produkte, Prozesse und Gebäude inder Art und Weise einzusetzen, dass sie entweder in gleicher Qualitäterhalten bleiben oder komplett abbaubar in den biologischen Kreislaufzurückgeführt werden können."Bislang wird in der Praxis zwar ein Teil der Bauabfälle bereitswiederverwertet, meist aber nur in minderwertigerer Form. So wird derSchutt abgerissener Häuser und aufgerissener Straßen vor allem zurVerfüllung verwendet - und wird damit zum Downcycling-Produkt.Kreislauffähiges Bauen nach C2C bedeutet hingegen, die Ressourcen soeinzusetzen, dass sie in gleich- oder sogar höherwertigeBaumaterialen neue Verwendung finden können", erklärt DanielaSchneider, Projektpartnerin bei der EPEA GmbH die Vorgehensweise. Beieinem solchen Re- beziehungsweise Upcycling würde der Nutzwerterheblich erweitert: Gebäude verwandeln sich gewissermaßen zumRohstoffdepot und Materiallager. Der Abriss muss zur Rohstoffquellewerden, gerade weil das Bauwesen zu den größten Verbrauchern vonRohstoffen gehört.Feuerwehrhaus ist erst der AnfangStraubenhardt lebt diese Praxis, seit die Gemeinde ein neuesFeuerwehrhaus nach Entwürfen des Stuttgarter Architekturbüros WulfArchitekten GmbH baut, das im Herbst 2020 fertiggestellt sein soll.Für Straubenhardt ist das neue Feuerwehrhaus erst der Anfang: "Wirwollen als Gemeinde mit gutem Beispiel vorangehen", so BürgermeisterHelge Viehweg. Auf dem Weg zur nachhaltigen Gemeinde plantStraubenhardt zukünftig noch weitere, kleinere C2C-Projekte imtäglichen Leben und setzt dabei auch auf die breite Bürgerbeteiligungder Kommune.Weitere Informationen finden Sie unter www.dreso.comPressekontakt:Madina KhidoyatovaPR-ReferentinDrees & SommerUntere Waldplätze 2870569 StuttgartDeutschlandTel: +49 711 1317-2478madina.khidoyatova@dreso.comOriginal-Content von: Drees & Sommer SE, übermittelt durch news aktuell