Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Stratis ist eine Blockketten-Entwicklungsplattform für Unternehmen zur einfachen Erstellung von Anwendungen auf bestimmten, privaten Blockketten. Das Stratis-API-Framework ermöglicht es Unternehmen, ihre Blockketten-Erstellung zu beschleunigen und den damit verbundenen Entwicklungsprozess zu vereinfachen. Obwohl sich das Unternehmen in erster Linie an Finanzinstitute wendet, kann jedes Unternehmen, das an der Integration der Blockchain-Technologie interessiert ist, von dem Projekt profitieren.

Eine Blockkette für Unternehmen – Stratis

Stratis ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.