Strategy& verstärkt Automobilpractice um Boris Kainz

München (ots) -Zum 1. Januar 2022 verstärkt Boris Kainz (44) als Partner den Automobilsektor bei Strategy&, der Strategieberatung von PwC. Damit ergänzt der Experte für Produktions- und Transformationsprojekte das breite Beratungsportfolio von Strategy&. Vom Münchner Büro aus berät er globale Automobilhersteller zu Produktions- und Prozessstrategien sowie Transformations- und Reorganisationsfragen."Die Automobilindustrie befindet sich in einer weitgreifenden Transformation mit einer Neuausrichtung klassischer Geschäftsmodelle hin zu Wertschöpfung rund um Mobilität, aber auch Technologie und Software. Mit seiner fundierten Erfahrung aus verschiedenen Positionen bei einem deutschen Automobilhersteller sowie aus der Managementberatung ergänzt Boris Kainz unsere Automotive Practice um weitere Operations- und Transformationsexpertise für die strategische und operative Beratung unserer Kunden", kommentiert Jörg Krings, Leiter der europäischen Automotive Practice und Partner bei Strategy& Deutschland.Boris Kainz ist ein langjähriger Experte in der internationalen Automobilindustrie. Er besitzt mehr als 16 Jahre Erfahrung in der Managementberatung und war in leitenden Positionen bei einem Automobilhersteller in Deutschland für Reorganisation, Effizienzprogramme, Prozessoptimierung sowie Smart Operations zuständig. Zuletzt war er als Partner im Bereich Produktion und Logistik bei Porsche Consulting tätig. Boris Kainz erlangte sein Diplom in International Cultural and Business Studies an der Universität Passau.