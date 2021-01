Strategy& gewinnt Alexander Nedelchev für den Bereich Deals

München (ots) - Seit dem 4. Januar 2021 ergänzt Alexander Nedelchev (48) den Geschäftsbereich Deals als Partner bei Strategy&, der Strategieberatung von PwC. Der Experte für Pre-Merger-Planung und Post-Merger-Integration, Transformation sowie Leistungsoptimierung berät Geschäfts- und Private-Equity-Kunden vom Münchner Standort aus zu zahlreichen verschiedenen Deals-Themen."Nicht erst mit den ökonomischen Umwälzungen durch die COVID-19-Pandemie steigt die Relevanz fundierter Expertise und Beratung für eine größere Wertschöpfung durch Deals stark an. Einige Unternehmen müssen ihre Geschäftsmodelle komplett neu ausrichten und zusätzliche Fähigkeiten aufbauen, die nicht immer intern abbildbar sind. Mit Alexander Nedelchev bauen wir unsere strategische Private Equity- und Deals-Beratung weiter konsequent aus, um unseren Kunden die richtigen Antworten auf immer komplexere Fragestellungen bieten zu können. Neben seiner langjährigen Beratungserfahrung bringt Alexander Nedelchev ebenso Kenntnisse aus Unternehmerperspektive mit. Gemeinsam mit ihm freuen wir uns darauf, unsere Kunden auch zukünftig bei ihrer strategischen Weiterentwicklung zu unterstützen", kommentiert Bernd Jung, Partner bei Strategy& Deutschland und Leiter des Bereichs Deals in Europa.Alexander Nedelchev besitzt über 25 Jahre Erfahrung auf Berater- sowie Unternehmerseite und war vor seinem Wechsel zu Strategy& für mehrere internationale Unternehmensberatungen tätig. Sein Studium der Betriebswirtschaftslehre sowie Politikwissenschaften absolvierte der US-Amerikaner an der Ludwig-Maximilians-Universität München sowie der Universität Köln.Über Strategy&Strategy& ist die globale Strategieberatung von PwC. Wir entwickeln individuelle Geschäftsstrategien für weltweit führende Unternehmen, basierend auf differenzierenden Wettbewerbsfähigkeiten. Wir sind die einzige Strategieberatung als Teil eines globalen Professional Services Netzwerks. Unsere Expertise kombinieren wir mit Technologie und erarbeiten daraus eine passende Strategie, die effizient umsetzbar ist. "Strategy, made real" heißt für uns, den digitalen Wandel voranzutreiben, die Zukunft mitzugestalten und Visionen Wirklichkeit werden zu lassen. 3.000 Strategieberater und mehr als 284.000 PwC-Mitarbeiter in 155 Ländern tragen hierzu mit hochwertigen, branchenspezifischen Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Unternehmensberatung bei. Weitere Informationen unter www.strategyand.pwc.com/de (https://www.strategyand.pwc.com/de/de.html).Pressekontakt:Jan-Philipp LochSenior Communications ExpertPwC Strategy& (Germany) GmbHjan-philipp.loch@strategyand.de.pwc.comT: +49 89 54525579Original-Content von: Strategy&, übermittelt durch news aktuell