Strategy&-Umfrage: Mehr als ein Viertel der deutschen Arbeitnehmer würde trotz Coronavirus weiterhin Messen und Kongresse besuchen

München (ots) - Nur 34% der Arbeitnehmer meiden kategorisch Veranstaltungen /75% der Befragten berichten von eingeleiteten Vorsichtsmaßnahmen wieInformationen und Vorschriften zu Hygieneregeln durch den Arbeitgeber / 38% derArbeitnehmer wünschen sich von ihren Unternehmen eine bessere Homeoffice-OptionWährend weltweit Großveranstaltungen und selbst kleinere Dienstreisen im Kontextder Covid-19-Verbreitung abgesagt werden, sehen deutsche Arbeitnehmer dieSituation noch vergleichsweise gelassen, wie eine aktuelle Umfrage vonStrategy&, der Strategieberatung von PwC, zeigt. 28% der 716 befragtenArbeitnehmer haben keine Probleme damit, auch in den kommenden Wochen an Messen,Kongressen, Veranstaltungen und externen Meetings teilzunehmen. 19% würden gerneauf anstehende Events verzichten, sofern ihr Arbeitgeber dies zulässt, während34% definitiv davon absehen werden.Auf dem eigenen Unternehmensgelände sorgen die deutschen Arbeitgeber im Rahmender Virus-Prophylaxe bereits größtenteils vor: Drei Viertel der Arbeitnehmerberichten, dass in ihrem Unternehmen Präventionsmaßnahmen wieHygiene-Informationen (57%), konkrete Vorschriften zur Hygiene (43%) oder dieAusgabe von Desinfektionsmitteln (40%) ergriffen wurden. An die Virusausbreitungangepasste Maßgaben und Vorschriften zur Reiseplanung hätten allerdings bishererst 19% der Unternehmen erlassen.Knapp die Hälfte der befragten Arbeitnehmer geht davon aus, dass ihr Unternehmendie Schutzmaßnahmen in nächster Zeit noch ausweitet. In einem Punkt weichenWunsch und Wirklichkeit im Moment noch besonders stark voneinander ab: Aktuellhaben nur 14% der Befragten eine erweiterte Homeoffice-Möglichkeit, obwohl sich38% diese Option wünschen."Die zahlreichen abgesagten Großevents und Messen haben durch entgangeneGeschäftsmöglichkeiten drastische Folgen für die deutsche Wirtschaft, auch wenndas genaue Ausmaß noch schwer zu beziffern ist. Gerade jetzt gilt es fürdeutsche CEOs und Unternehmenslenker, nicht in Panik zu verfallen, sondernFührungsstärke zu demonstrieren. Krisenpläne sollten mit Bedacht an dieaktuellen Herausforderungen angepasst und in gezielte präventive sowie reaktiveMaßnahmen übersetzt werden", erläutert Dr. Peter Gassmann, Europa-Chef vonStrategy&. "Entscheidend ist eine transparente, regelmäßige interneKommunikation zu erweiterten Richtlinien, beispielsweise bezüglich derReisetätigkeit, der Arbeit im Homeoffice oder anderen Regelungen. Nur sounterstreichen deutsche Firmen ihre Unternehmenskultur und zeigen, dass sie dieSicherheit und Gesundheit ihrer Mitarbeiter als höchstes Gut einstufen",schließt Gassmann.Das Global Crisis Center von PwC hat einen Leitfaden dazu erstellt, wieOrganisationen die (wirtschaftlichen) Auswirkungen des Coronavirus mithilfeeines effektiven Krisenmanagements meistern können. Den Leitfaden finden Sieunter: http://ots.de/pKPXiZAlle Ergebnisse der Befragung finden Sie unter:https://www.strategyand.pwc.com/de/arbeitnehmerbefragung-coronavirus.htmlMethodikFür die vorliegende Umfrage wurden 716 Arbeitnehmer über 18 Jahren ausDeutschland befragt, die bevölkerungsrepräsentativ nach Alter, Geschlecht undRegion ausgewählt wurden. Die Online-Umfrage führte das Marktforschungsinstituttoluna Anfang März 2020 durch.Über Strategy&Strategy& ist die globale Strategieberatung von PwC. Wir entwickeln individuelleGeschäftsstrategien für weltweit führende Unternehmen, basierend aufdifferenzierenden Wettbewerbsfähigkeiten. Wir sind die einzige Strategieberatungals Teil eines globalen Professional Services Netzwerks. Unsere Expertisekombinieren wir mit Technologie und erarbeiten daraus eine passende Strategie,die effizient umsetzbar ist. "Strategy, made real" heißt für uns, den digitalenWandel voranzutreiben, die Zukunft mitzugestalten und Visionen Wirklichkeitwerden zu lassen. 3.000 Strategieberater und mehr als 276.000 PwC-Mitarbeiter in157 Ländern tragen hierzu mit hochwertigen, branchenspezifischenDienstleistungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuer- undUnternehmensberatung bei. Weitere Informationen unterwww.strategyand.pwc.com/de.Pressekontakt:Annabelle KliesingSenior PR LeadPwC Strategy& (Germany) GmbHannabelle.kliesing@strategyand.de.pwc.comT: +49 89 54525613Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/44015/4542014OTS: Strategy&Original-Content von: Strategy&, übermittelt durch news aktuell