Strategy&-Studie: Faule Kredite in Höhe von 1 Billion Euro fordern europäische Banken heraus (FOTO)

München (ots) -Keine Rücklagen für 30% der notleidenden Kredite in Deutschlandvorhanden / Europäische Banken sitzen auf notleidenden Krediten vonüber 1 Billion Euro / Altlasten schränken Neukreditvergabe undWettbewerbsfähigkeit gegenüber China und den USA ein / Druck aufBanken in Bezug auf den Abbau notleidender und nichtstrategischerKredite steigtEin Jahrzehnt nach der letzten Finanzkrise summieren sichausfallgefährdete Kredite - auch "Non-Performing Loans" bzw. "NPL"genannt - in den Büchern europäischer Banken auf über eine BillionEuro. Selbst in Deutschland, wo diese Geldanleihen nur einen Anteilvon 2,6% des Gesamtkreditvolumens ausmachen, sind knapp ein Dritteldieser Kredite (30%) nicht durch Risikovorsorgen gedeckt. Dabei gehtes um eine Summe von etwa 20 Milliarden Euro, wie eine aktuelleAnalyse von Strategy&, den Strategieberatern von PwC, belegt. DieseKredite würden im Falle notwendiger Abschreibungen als Verlust direktauf das Eigenkapital der Banken durchschlagen.Dabei wird der externe Druck auf die Institute immer größer, dieNPL in ihren Bilanzen zu restrukturieren, was niedrige Gewinnmargenzur Folge hätte. Neben der Niedrigzinspolitik der EZB und schwacherWirtschaftsentwicklung in einigen Kernländern der EU zählen vor allemneue regulatorische Hürden zu den negativen Einflussfaktoren. Zudemführt die hohe Kapitalbindung in den Altlasten dazu, dass vieleeuropäische Banken bei der Vergabe von Neukrediten eingeschränktsind. Das kann erhebliche Konsequenzen für die Konjunktur, denlaufenden Strukturwandel und die notwendige Digitalisierung nach sichziehen, wodurch auch die relative Wettbewerbsfähigkeit der EU-Staatengegenüber China und den USA beeinflusst würde. "Der beschleunigteAbbau notleidender Kredite bietet vielen Banken Freiraum für dringendbenötigtes profitables Geschäft. Die zuletzt gestiegenenAbbauaktivitäten speziell in Italien stimmen positiv, nachdem knappein Drittel aller notleidenden Kredite in den Bilanzen der dortigenBanken liegt", so Dr. Philipp Wackerbeck, Geschäftsführer und LeiterFinancial Services bei Strategy& in Deutschland. "Angesichts deranhaltend niedrigen Zinsmargen und zunehmender regulatorischerAnforderungen ist es für Banken unverzichtbar, nötige Abbaumaßnahmenzu forcieren und zügig umzusetzen. Neben notleidenden gilt das auchfür unprofitable Kredite, vor allem mit Blick auf den erwartetenAnstieg der Risikoaktiva bei einem Kompromiss in denBasel-IV-Verhandlungen. Vorrangiges strategisches Ziel derFinanzinstitute sollte es vor diesem Hintergrund sein, die auch inDeutschland und anderen wirtschaftlich starken europäischen Ländernnoch immer schlummernden Kapitalrisiken zu bändigen."Die unterschiedliche Entwicklung der NPL-Quoten in den einzelnenLändern zeigt, dass noch kein ausgewogenes und nachhaltigesNPL-Niveau in Europa erreicht ist. Um bei allen Banken eine NPL-Quotevon mindestens 3% sicherzustellen, müssten auf Basis derletztjährigen Erhebungen aus dem EBA Transparency Exercise europaweitNPLs in einem Volumen von fast 600 Milliarden Euro abgebaut werden.Die Institutionen der Europäischen Union haben den Handlungsbedarfbereits klar erkannt und den Druck auf die Finanzinstitute erhöht. Soverständigten sich die EU-Finanzminister in den Eurogruppen- undECOFIN-Sitzungen am 10. und 11. Juli 2017 vor dem Hintergrund desvergleichsweise hohen NPL-Anteils Europa auf weitere Schritte zurEntwicklung eines Rahmens zur Beschleunigung der Abbautätigkeiten.Angedacht sind dabei u. a. die Optimierung rechtlicherRahmenbedingungen und die mögliche Schaffung von auch nationalenEinheiten zum Abbau der NPL. Die Minister griffen damit auch einenVorschlag von Andrea Enria, dem Vorsitzenden der EuropäischenBankenaufsichtsbehörde EBA, zur Gründung einer europaweitenAbbaueinheit für alle Banken auf.Trotz dieser Rahmenbedingungen geht Stephan Lutz, Partner imBereich Financial Services Risiko und Regulierung bei PwCDeutschland, nicht davon aus, dass der Aufbau weiterer hauptsächlichstaatlich finanzierter Bad Banks als Einzellösung notwendig oder garwahrscheinlich ist. "Vor allem die zunehmende Formalisierung undHarmonisierung der Regulatorik in Europa und die politischenUnwägbarkeiten der staatlichen Übernahme von privatwirtschaftlichenKreditrisiken stehen dem im Wege", so das Fazit von Lutz.Im Rahmen der Analyse hat Strategy& zudem die bestehendenVorgehensweisen zum Abbau notleidender und unprofitabler Krediteuntersucht. Vier Faktoren ermöglichen den erfolgreichen Start bzw.die Verbesserung laufender Abbauaktivitäten sowohl für existierendeBad Banks als auch für mögliche nationale Abbaueinheiten: Zunächstsollten die Institute im Sinne eines Neuanfangs ihre Organisation neuaufsetzen und berücksichtigen, dass Abbauorganisationen sich in ihrenEigenschaften klar von konventionellen Banken unterscheiden. Dasbeinhaltet ein maßgeschneidertes Betriebsmodell mit klarenVerantwortlichkeiten und Anreizen für Abbaumaßnahmen, korrekteKreditbewertungen und einen ganzheitlichen Abbauplan. Außerdem müssenBanken die notwendigen Ressourcen bereitstellen. Für den gesamtenAbbau-Lebenszyklus sollte die Organisation mit einem sorgfältigkalkulierten, regelmäßig evaluierten und durchgängig abgesichertenFinanzierungs- und Liquiditätsniveau ausgestattet sein. Mit Blick aufdie Abbauaktivitäten muss im Sinne einer professionellen Umsetzungdie Wechselbeziehung zwischen Zeit und Ertrag im Rahmen desKreditabbaus und der Hold-to-Maturity-Aktivitäten gewährleistet sein.Zudem sollten die Banken eine kohärente Abbaustrategie verfolgen, dieeine messbare inkrementelle Reduktion des Betriebs und derOrganisation mit fortschreitendem Portfolioabbau sicherstellt."Es geht für viele Banken um nicht weniger als die eigene Zukunftund das langfristige Überleben", resümiert Wackerbeck. "Nur wenn dievon uns identifizierten erforderlichen Abbaumaßnahmen jetzteingeleitet werden, können die Banken ihre finanzielle Gesundheitverbessern und sich wieder auf strategisches und nachhaltigesWachstum konzentrieren."