Strategy& Corporate Banking-Analyse 2018: Jedes dritte deutsche Unternehmen ist offen für eine neue Geschäftsbank

München (ots) - Deutscher Firmenkundenmarkt mit einemErtragsvolumen von 20 Mrd. Euro weiterhin groß und attraktiv /Jährliche Wachstumsrate von 3 bis 4% im Firmenkundengeschäft möglich/ Harter Verteilungskampf etablierter und neuer Anbieter gewinntweiter an Intensität / Unternehmen attestieren ihren BankpartnernRückständigkeit in der DigitalisierungDas Firmenkundengeschäft ist für Banken in Deutschland auchweiterhin lukrativ: Mit einer durchschnittlichen Eigenkapitalrenditevon 10% leistete das Corporate Banking im vergangenen Jahr einenwichtigen Beitrag zur Profitabilität von Banken in Deutschland. Rund20 Mrd. Euro Ertrag erzielten die Institute 2017 hierzulande imBereich Firmenkunden. Davon entfielen 66% auf das klassischeKreditgeschäft sowie 24% auf Cash Management- und TradeFinance-Produkte. Die restlichen 10% verteilten sich auf InvestmentBanking-Dienstleistungen und Financial Markets-Produkte. Nachdem derdigitale Wandel im Privatkundensegment voranpreschte, ist nun auchdie Digitalisierung des Firmenkundengeschäfts in Schwung gekommen."Aktuell gehen wir davon aus, dass der positive Trend zunächst bisvoraussichtlich 2019 anhält. Wir rechnen mit einer jährlichenWachstumsrate von 3 bis 4% im Firmenkundengeschäft, die primär vonder anziehenden Kreditvergabe getrieben wird", kommentiert RobertBischof, Partner bei Strategy& Deutschland und CorporateBanking-Experte. "Allerdings ist der Ertragstopf imFirmenkundengeschäft immer härter umkämpft. Neben den hiesigen,etablierten Banken betreiben Auslandsbanken seit einigen Jahren eineaggressive Expansion in den deutschen Markt. Hinzu kommen zunehmendauch rein digitale Anbieter, die das Produkt- undDienstleistungsspektrum von Banken an zahlreichen Stellenattackieren."Obgleich viele Institute Digitalisierungsinitiativen im CorporateBanking gestartet haben, attestierte die Mehrheit der Firmenkundenihren Bankpartnern eine rückständige Digitalstrategie und bemängeltepapiergebundene, zeitintensive oder stark interaktionsaufwändigeAbläufe. Das sind zentrale Ergebnisse der Corporate Banking-Analyse2018 von Strategy&, der Strategieberatung von PwC. Für diese wurdenFinanzvorstände und Treasury-Leiter deutscher Unternehmen undKonzerne zu ihren Einschätzungen und Anforderungen an Geschäftsbankenbefragt.Banken sind gut beraten, diese Kritik ihrer Kunden ernst zunehmen. Denn: Gut ein Drittel der für die Analyse befragtenUnternehmen zeigten sich offen für die Zusammenarbeit mit einem neuenBankpartner. Zudem tendierten sie eher zu einer Konsolidierung ihresbreiten Banken-Portfolios, welches bei den befragten Großunternehmendurchschnittlich 25 Institute einschließlich drei bis sechsKernbanken umfasste. Zusammen mit der zunehmenden Anbietervielfalterwartet Strategy&, dass die Wechselbereitschaft der Unternehmendaher zu einer mittelfristigen Verschiebung von Marktanteilen imCorporate Banking führen wird.Fast die Hälfte der befragten Führungskräfte gab an, dass durchspürbare Mehrwerte - wie hohe fachliche Beratungsqualität undüberzeugende digitale Lösungen - die Zahlungsbereitschaft derUnternehmen stimuliert werden. Strategy& hat drei Stellschraubenidentifiziert, durch die sich Institute für den Verteilungskampf imCorporate Banking wappnen und ihre Positionierung stärken können:1. Die Vertrauensbeziehung ist nach wie vor das wichtigsteEntscheidungskriterium eines Unternehmens für eine Bank. Deshalb istkundenzentriertes Denken auch im Zuge der digitalen Transformationerfolgsentscheidend. Wie in der persönlichen Beratung muss der Kundeauch in der Konzeption und Umsetzung digitaler Angebote an ersterStelle stehen - der Nutzen ist entscheidend, weniger der Kanal unddie technische Infrastruktur per se.2. Grundsätzlich sollte die digitale Transformation desFirmenkundengeschäfts am "Brot- und Buttergeschäft" der Bankenansetzen. Mehr als 80% der Erträge im Corporate Banking entstammendem Kredit- und Einlagengeschäft sowie dem Zahlungsverkehr.Großunternehmen vergeben ihr zusätzliches Geschäft bewusst an ihreKernbanken. Der Grundstein für Kundenzufriedenheit und zusätzlichesErtragspotential wird somit im Kerngeschäft gelegt.3. Neben der Optimierung des Produktportfolios gilt es, den Shareof Wallet am Kunden zu maximieren. Dazu ist ein effektivesVertriebsmanagement mit Aktivitätenplanung, Key-Account-Priorisierungund Steuerungslogik im Vertrieb erforderlich, das mehr Zeit fürproaktive Kundeninteraktionen und somit Cross- und Upselling schafft."Banken, die im Verteilungskampf nachhaltigen Erfolg erzielenwollen, müssen ihre Strategie und den Marktangang schärfen. DieDigitalisierung schafft neue Möglichkeiten, sowohl in den Produkt-wie auch in den Vertriebsbereichen. Entscheidend für den Erfolg inder digitalen Transformation ist der wahrgenommene geschäftlicheNutzen für den Kunden. Für die vielfachen Bestrebungen der Middle-und Backoffice-Optimierungen bedeutet dies: Prozesse müssen vor allemfür den Kunden spürbar günstiger und einfacher werden, nicht nur fürdas eigene Haus", schließt Bischof.Pressekontakt:Annabelle KliesingSenior PR LeadPwC Strategy& (Germany) GmbHannabelle.kliesing@strategyand.de.pwc.comT: +49 89 54525613Original-Content von: Strategy&, übermittelt durch news aktuell