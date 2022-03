Strategisches KX-Partnerschaftsabkommen mit Microsoft

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Finanztrends Video zu Microsoft



mehr >

London, 3. März 2022 (ots/PRNewswire) -FD Technologies (AIM: FDP.L) (Euronext Growth: FDP.I) gibt bekannt, dass das Unternehmen eine strategische Partnerschaft mit Microsoft geschlossen hat, um die Reichweite seiner Streaming Data Analytics-Plattform KX Insights zu erweitern, da immer mehr Unternehmen ihre Dateninfrastruktur für die Entscheidungsfindung in Echtzeit modernisieren wollen. Erstens wird KX Insights als erstklassiger Service nativ in die Microsoft Azure-Plattform eingebettet, wobei KX Einnahmen auf Basis der Nutzung generiert. Zweitens hat KX vereinbart, mit Microsoft zusammenzuarbeiten, um neue Anwendungen und Dienstleistungen zu entwickeln, die die Innovation und das Wachstum von Unternehmen im Finanzdienstleistungssektor beschleunigen werden.KX-Einblicke auf AzureKX hat erkannt, dass branchenübergreifend eine wachsende Nachfrage nach Analyselösungen besteht, die Kundenanforderungen sowohl für Echtzeit-Streaming als auch für historische Daten effizient unterstützen können, um geschäftskritische Entscheidungen in Echtzeit zu ermöglichen. KX Insights on Azure ermöglicht Kunden die Speicherung und den Zugriff auf ihre Daten mithilfe von komplexer Ereignisverarbeitung, Hochleistungsanalysen und Schnittstellen für maschinelles Lernen auf einer einheitlichen und benutzerfreundlichen Plattform. Die Plattform ist eng in das intelligente Cloud-Ökosystem von Microsoft integriert und arbeitet nahtlos mit Microsoft-Diensten zusammen.KX Insights on Azure wurde für eine einfache Bereitstellung und kommerzielle Nutzung entwickelt und stellt die erste native Integration einer Streaming-Analyse-Lösung eines Drittanbieters auf Azure dar. Sie bietet Kunden eine schnelle und einfache Möglichkeit, die Produktivität zu steigern, ermöglicht erhebliche Kostensenkungen im Vergleich zu Altsystemen und trägt zur Erfüllung der Azure-Verpflichtung eines Unternehmens bei. Dadurch werden die Anreize für die Vertriebsteams von Azure und KX angeglichen, was eine bessere Zusammenarbeit und ein größeres Engagement bei Vertriebs- und Marketinginitiativen mit Unternehmenskunden ermöglicht.Gemeinsame Entwicklung für die KapitalmärkteDarüber hinaus beabsichtigt KX, mit Microsoft zusammenzuarbeiten, um Anwendungen und Dienstleistungen zu entwickeln, die die Fähigkeiten von KX als weltweit schnellste Zeitreihen-Datenbank als Kernbaustein nutzen. Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, das Ökosystem der Kapitalmärkte einschließlich Börsen, Buy-Side-Firmen und Sell-Side-Institutionen dabei zu unterstützen, hochwertige Erkenntnisse zu gewinnen, die die Entscheidungsfindung in Echtzeit erleichtern.Seamus Keating, CEO von FD Technologies, sagte: „Diese strategische Partnerschaft mit Microsoft beschleunigt unsere Mission, Unternehmen in die Lage zu versetzen, einen Mehrwert aus ihren Echtzeit-Datenbeständen zu ziehen. Unternehmen profitieren von der unübertroffenen Leistung, Skalierbarkeit und Sicherheit von KX Insights, das für Microsoft Azure optimiert wurde. Darüber hinaus freuen wir uns über die Zusammenarbeit mit Microsoft bei der Entwicklung von Technologielösungen, die den anspruchsvollen Anforderungen von Finanzdienstleistungsunternehmen gerecht werden, insbesondere auf den Kapitalmärkten, wo KX eine marktführende Position einnimmt. Dies ist eine wegweisende Vereinbarung für KX, die erhebliche strategische Vorteile für unsere Wachstumsambitionen mit sich bringt."Bill Borden, Corporate Vice President of Worldwide Financial Services bei Microsoft, sagte: „KX Insights liefert branchenführende Echtzeit-Streaming-Analyselösungen, mit denen Unternehmen neue Erkenntnisse aus Marktdaten gewinnen können. Durch die Kombination des gesamten Spektrums der Intelligent Cloud von Microsoft mit der Technologie und dem Know-how von KX freuen wir uns darauf, unseren Kapitalmarkt- und Finanzdienstleistungskunden neue, überzeugende Lösungen für eine schnellere Entscheidungsfindung und Innovation zur Verfügung stellen zu können."AnfragenFür weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:FD Technologies plc Seamus Keating, +44 (0) 28 3025 2242Chief Executive Officer Ryan Preston, www.fdtechnologies.comChief Financial Officer Ian Mitchell, (http://www.firstderivatives.com/)Head of Investor RelationsInvestec Bank plc (designierter Berater +44 (0) 20 7597 5970und Broker) Andrew Pinder Carlton NelsonVirginia BullGoodbody (Euronext Wachstumsberater und +353 1 667 0420Broker) David Kearney Don HarringtonFinbarr GriffinJ.P. Morgan Cazenove (Broker) James A. +44 (0) 20 7742 4000Kelly Mose AdigunFTI Consulting (PR Berater) +44 (0) 20 3727 1000Matt DixonDwight BurdenElena KalinskayaInformationen zu FD TechnologiesFD Technologies ist eine Gruppe von datengesteuerten Unternehmen, die den Wert von Einblicken, Rückblicken und Voraussichten freisetzen, um Unternehmen voranzubringen. Die Gruppe umfasst KX, die führende Technologie für kontinuierliche Echtzeit-Intelligenz, First Derivative, die technologiegestützte Dienstleistungen für die Kapitalmärkte anbietet, und MRP, die einzige unternehmensweite, prädiktive Lösung für Account Based Marketing. FD Technologies verfügt über 15 Niederlassungen in Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum und beschäftigt weltweit mehr als 3.000 Mitarbeiter.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.fdtechnologies.com und www.kx.comFoto: https://mma.prnewswire.com/media/1756706/KX_Strategic_Partnership.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1508748/KX_Logo.jpgOriginal-Content von: Kx, übermittelt durch news aktuell